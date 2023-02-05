Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на интервью немецкого канцлера изданию «Bild»

Олаф Шольц рассказал о том, что предоставленное западное вооружение украинская армия будет использовать исключительно для обороны и деоккупации собственной территории.

Немецкий лидер заявил, что между ним и украинским президентом Владимиром Зеленским существует договоренность о том, чтобы предоставленные танки и другое вооружение не наносили ударов по территории Российской Федерации.

Также Олаф Шольц ответил на слова Владимира Путина о том, что немецкие танки вновь будут угрожать России, сравнив данную ситуацию со второй мировой войной. Канцлер считает, что в данном сравнении с нет никакой логики.

Напомним, что ранее украинское посольство заявило о количестве танков Leopard, которые Германия должна предоставить Украине.