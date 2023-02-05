Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные издания «Укринформ».

Как сообщается в источнике, Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что уже с понедельника, 6 февраля украинские танкисты начнут проходить учения на танках Leopard.

Кроме того, Резников заявил что украинские власти имеют чёткое пониманием, когда, как и сколько танков Leopard-1 и Leopard-2 будет поставлено в Украину.

Отдельно глава украинского Минобороны сообщил о том, что также ведутся переговоры касательно поставки запчастей до танков Leopard для Украины, также речь идёт и о обслуживании техники.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что первый танк Leopard-2 уже отправился в Украину. Первой страной поставщиком Leopard стала Канада.