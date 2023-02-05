Об этом информирует «НБН», ссылаясь на интервью Борреля французскому изданию El Pais.

В ответ на вопрос о возможном предоставлении боевых самолётов для украинской стороны Боррель ответил, что на данный момент данный это не обсуждается.

Однако, главный дипломат Европы заявил, что исключать предоставление самолётов для Украины нельзя, ведь в будущем это возможно.

Также Жозеп Боррель рассказал о том, что Европейский союз на данный момент помогает Украине всеми возможными способами и на данный момент Евросоюз не планирует вступать в военный конфликт между Украиной и Россией.

Отдельно Боррель отметил, что вступление стран Европы в данный конфликт не обсуждается и скорее всего не будет обсуждаться в будущем.

Напомним, что ранее в Украина уже приезжали другие представители Евросоюза, так визитом отметилась глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.