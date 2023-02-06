В эфире телеканала FREEДОМ военный отметил, что восьмая встреча «Рамштайн» была очень практичной, поскольку на ней отработали не только вопросы видов вооружений, необходимых ВСУ, но и графики и системы обучения наших военных, информирует «НБН».

По словам Маломужа, на протяжении 1,5-2 месяцев Украина должна получить не только обещанную технику, но и обучение для защитников. Наши военные уже две недели осваивают ЗРК Patriot в США, в Германии будут обучаться на танках Leopard, а в Великобритании – на Challenger.

Генерал дает 6-10 недель на поставки техники и ее освоение, однако украинские защитники обучаются с опережением графика.

Кроме того, до конца марта в страну вернутся около 40 000 военнослужащих, которые прошли обучение на полигонах стран НАТО. Вместе со штурмовыми бригадами полиции и Нацгвардии они сформируют мощный наступательный «кулак».

Ранее Маломуж рассказал, сколько людей россиянам нужно мобилизовать в путинскую армию, чтобы мощно атаковать Украину.