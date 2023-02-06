Министр обороны Украины в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что мобилизация в стране проходит в соответствии с утвержденными нормами, информирует «НБН».

«У нас была объявлена мобилизация, когда был парламентом утвержден закон об объявлении военного положения. Есть определенные нормы, которые там указаны по численности, Генеральный штаб их знает, и мы работаем в этих нормах», — объяснил глава оборонного ведомства.

По словам Резникова, ряды ВСУ пополняют с учетом потерь на фронте, это системная и плановая работа, и нет никакого «вау», как в Российской Федерации.

Руководитель Минобороны также высказался о вручении повесток на улице, в кафе, ТРЦ. Он отметил, что военнообязанные должны становиться на учет, однако не все делают это, поэтому сотрудники территориальных центров комплектования вынуждены «что-то делать». При этом, граждане должны понимать, что вручение повестки не предусматривает сиюминутную мобилизацию.

Напомним, британская разведка рассказала о подготовке к новой волне мобилизации в России.