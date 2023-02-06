Представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий в статье для издания общественной исследовательской организации «Украинские технологии и стратегии» написал, что россияне уже использовали против нашей страны около 660 иранских БПЛА типа Shahed.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт Главного управления разведки Минобороны Украины.

Скибицкий отметил, что у государства-террориста есть проблемы с беспилотниками, которые Кремль пытается решить за счет сотрудничества с Тегераном.

По данным украинской разведки, РФ должна получить от иранцев новую партию дронов. До этого Москва получала 250-300 штук БПЛА, сейчас по контракту предусмотрены поставки 1750 единиц.

Напомним, ранее Скибицкий рассказал, какую тактику применяют захватчики для запуска иранских дронов по Украине.