Украинская военная разведка определила, что наступления российских оккупантов могут быть в Донецкой, Луганской и, возможно, в Запорожской областях.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на материал «Под знаком совы» на сайте ГУР МОУ.

В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что в то же время в Херсонской области и на территории Крымского полуострова захватчики будут вести оборону.

Также страна-агрессор планирует мобилизовать в армию Путина от 300 до 500 тысяч человек для проведения наступления на востоке и юге Украины весной и летом в этом году.

Приказ о призыве в ВС РФ 500 000 граждан в январе – дополнение к 300 000 мобилизованных в октябре прошлого года. Это подтверждает, что российское руководство намеренно продолжать войну.

По данным разведки, мобилизационные мероприятия в Российской Федерации продлятся до двух месяцев. При этом реализация плана Кремля будет напрямую зависеть от оснащения резервистов, а также от темпов, уровня и качества военной поддержки Украины Западом.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай озвучил сроки наступления путинских войск в регионе.