На своей Facebook-странице Коваленко отметил, что по прогнозам на этой неделе ожидается похолодание, в связи с чем увеличится нагрузка на энергетическую систему страны, информирует «НБН».

По этой причине, вероятно, придется применять более длительные отключения света. Несмотря на рост генерации, потребление электроэнергии растет из-за морозов. Не позволяют системе работать полноценно и сетевые ограничения НЭК.

По словам гендиректора YASNO, мороз и снег могут быть причиной дополнительных аварий на линиях, в связи с чем украинцев призывают осторожно пользоваться электроприборами.

Накануне в НЭК «Укрэнерго» сообщили о ситуации в энергетической системе страны.