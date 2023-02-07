Во время выступления в Верховной Раде, которая приняла решение о его назначении на должность главы СБУ, Малюк заявил, что осознает уровень угроз, которые встали перед Украиной во время полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По его словам, прежде всего СБУ выполняет поручение главы государства, меняя подход к работе. Служба безопасности не просто сдерживает врага, а действует на опережение, создавая новую, современную модель государственной безопасности с учетом опыта войны.

Малюк отметил, что первоочередные задачи Службы безопасности – очищение СБУ, борьба с коллаборантами, пособниками врага и предателями всех уровней.

Как сообщалось, Зеленский во время выступления в Верховной Раде похвалил работу СБУ под руководством Малюка.