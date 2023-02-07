Говоря об укомплектовании российских войск, Скибицкий отметил, что стране-агрессору понадобится примерно два месяца, чтобы собрать военные формирования.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам заместителя главы ГУР МОУ, успех российских оккупантов на фронте будет зависеть от того, насколько хорошо они будут подготовлены и оснащены.

Напомним, Скибицкий озвучил три направления, по которым путинские войска могут пойти в наступление. Также он назвал регионы, где оккупанты будут держать оборону.