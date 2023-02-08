В интервью изданию «Украинская правда» Резников сообщил, что наша страна весной получит радар, который может отслеживать баллистические ракеты, информирует «НБН».

Министр обороны говорил о радаре GM200 – многоцелевом радаре противовоздушной обороны, который отвечает самым строгим оперативным требованиям, в частности, обнаруживает надводные цели, отслеживает корабли, малые плавсредства, осуществляет точное отслеживание от очень малых до очень больших высот, независимо от сложности окружающей среды, а также предупреждает о реактивном, минометном и артиллерийском огне.

Также эта установка способна отслеживать широкий спектр целей, среди которых баллистические ракеты. Такие радары Украине предоставит французская авиационная компания Thales.

Напомним, что Франция и Италия закупят 700 зенитных ракет Aster для систем противовоздушной обороны SAMP-T, которые передадут украинской армии.