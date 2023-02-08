Наев рассказал, что на вооружении подразделений Северной операционной зоны стоят как западные, так и украинские образцы систем противовоздушной обороны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу командования Объединенных сил ВСУ.

По словам генерала, в этих подразделениях все военнослужащие хорошо мотивированы, имеют большой боевой опыт, который умело используют при отражении вражеских атак ракетами и БПЛА. Наев добавил, что эффективность наших сил ПВО можно повысить, если на вооружении украинской армии будет больше образцов западной техники.

Военачальник заверил, что личный состав подразделений обучен и обеспечен соответствующими ракетами, бойцы верят в то, что каждая цель в воздухе будет ликвидирована. Защитники работают над повышением готовности отражать угрозы из воздуха.

Как сообщалось, власти Израиля рассматривают возможность поставки в Украину системы противовоздушной обороны «Железный купол».