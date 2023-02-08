На своей Facebook-странице Коваленко сообщил, что сегодня планируется соблюдение графиков плановых отключений света по всем регионам, информирует «НБН».

По словам гендиректора YASNO, установлены ограничения на 8 февраля в Киеве – 1193 МВт в день и 768 МВт ночью и в Днепропетровской области – 1479 МВт днем и 1418 МВт ночью.

Также он рассказал о новом механизме контроля реального потребления электричества от НЭК «Укрэнерго».

В течении следующих 14 дней в каждой из областей будет день, когда электроэнергию будут давать без ограничений. Это поможет оценить реальные объемы электричества, которые действительно необходимы для его полноценного нормального потребления всеми пользователями региона.

Ранее Коваленко предупредил украинцев о вероятном применении более длительных отключений света, озвучив причины.