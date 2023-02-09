По данным WORK.ua в январе этого года работодатели повысили зарплаты в сфере управления персоналом и HR, телекоммуникации и связи, бухгалтерии и аудита, страхования и розничной торговли, информирует «НБН».

Больше всего зарабатывают денег работники сферы информационных технологий, медиабаеры, водители-международники и топ-менеджеры. Также высокие зарплаты получают специалисты по недвижимости, работники сферы транспорта и автобизнеса, продаж и закупок, агробизнеса.

Сервис по поиску работы также подсчитал среднюю зарплату, по его данным, она не изменилась с начала полномасштабной войны с РФ и составляет 15 000 гривен. Однако покупательная способность этой суммы изменилась в связи с падением курса гривны, кроме того, доходы граждан упали на 21%.

Ранее портал WORK.ua рассказал, в каких сферах украинцам легче всего найти работу во время войны.