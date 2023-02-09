Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные источника «РБК-Украина».

Как сообщает источник, украинская сторона на данный момент ведёт переговоры с представителями Германии о возможном предоставлении Украине танков KF51 Panther.

Об этом заявил генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер. Гендиректор рассказал о том, что боевые танки Panther могут быть произведены через 15-18 месяцев, после чего поставлены в Украину. Кроме того, Паппергер считает, что данные танки могут производиться либо в Германии, либо в Венгрии.

Также сообщается, что для поставок танков Panther в Украину необходимо одобрение немецкого правительства, впрочем как и в случае с представлением танков Leopard.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц сделал ряд заявлений о том, будет ли Германия в будущем помогать Украине оружием.