О том, что в Минюсте Российской Федерации обновили реестр «иностранных агентов», добавив в него еще семь физлиц, пишет «НБН» со ссылкой на статью «Радио Свобода».

В число неблагонадежных внесли:

исполнительницу Земфиру(она многократно, в том числе и со сцены, высказывала поддержку нашей стране и осуждала войны);

политика Дмитрия Гудкова;

политолога Аббаса Галлямова;

активистку из Владивостока — Татьяну Назамбаеву;

журналиста/автоэксперта Сергея Асланяна;

математика/аналитика Сергея Шпилькина;

активистку Александру Казанцеву;

основательницу известного фонда «Насилию.нет» — Анну Ривину.

Отметим, что в росСМИ давно появлялась информация, касающаяся существования списка «запрещенных в РФ артистов», чьи концерты и появление в ротации музыкальных радио нежелательны, и имя Земфиры фигурировало в этом списке.

Ранее мы писали, по какой причине российские оккупанты снова проверяют телефоны жителей временно оккупированной Херсонской области.