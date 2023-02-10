О том, что в Минюсте Российской Федерации обновили реестр «иностранных агентов», добавив в него еще семь физлиц, пишет «НБН» со ссылкой на статью «Радио Свобода».
В число неблагонадежных внесли:
- исполнительницу Земфиру(она многократно, в том числе и со сцены, высказывала поддержку нашей стране и осуждала войны);
- политика Дмитрия Гудкова;
- политолога Аббаса Галлямова;
- активистку из Владивостока — Татьяну Назамбаеву;
- журналиста/автоэксперта Сергея Асланяна;
- математика/аналитика Сергея Шпилькина;
- активистку Александру Казанцеву;
- основательницу известного фонда «Насилию.нет» — Анну Ривину.
Отметим, что в росСМИ давно появлялась информация, касающаяся существования списка «запрещенных в РФ артистов», чьи концерты и появление в ротации музыкальных радио нежелательны, и имя Земфиры фигурировало в этом списке.
Ранее мы писали, по какой причине российские оккупанты снова проверяют телефоны жителей временно оккупированной Херсонской области.
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