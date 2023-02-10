Организация NetBlocks, которая следит за кибербезопасностью и управлением Интернетом, в своем Twitter-аккаунте сообщила, что серия атак россиян на Украину с использованием БПЛА и ракет С-300 повлияла на энергетическую и интернет-инфраструктуру страны, информирует «НБН».

В сервисе отметили, что в ряде украинских городов после обстрелов со стороны РФ снизилась возможность подключения к Сети. В частности, трафик упал на 72% в Полтавской области, в Запорожье на 70%, в Харькове на 53% и на 49% в Хмельницкой области.

Напомним, что утром накануне масштабной ракетной атаки российских оккупантов объявили об отключениях света. Электроснабжение превентивно начали отключать в столице, Киевской, Сумской и Днепропетровской областях.