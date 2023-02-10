В интервью изданию «РБК-Украина» вениславский заявил, что стране-агрессору не удастся осуществить широкомасштабное наступление по всем направлениям, как это было в феврале прошлого года, информирует «НБН».

По словам представителя президента в ВРУ, с начала войны количество украинских защитников выросло минимум втрое, кроме того, ВСУ смогли испортить планы России еще в конце февраля 2022 года, несмотря на разницу в количественном составе.

«То, что они сейчас накопят такие силы, которые позволят им широкомасштабно наступать со всех сторон — практически невероятно», — заявил чиновник.

При этом лидеру россиян Владимиру Путину нужно показать хоть какие-то достижения в этой войне, поскольку скоро в РФ пройдут президентские выборы.

Вениславский считает, что основной удар врага будет в Донецкой и Луганской областях, возможно на отвлекающем направлении – Юге Украины. Гипотетическими направлениями могут стать Северо-восток, например, Сумщина.

Оккупанты могут пойти и на отвлекающий маневр, например, перебросить войска к границам Сумской и Черниговской областей, однако пока таких данных нет.

Напомним, британская разведка рассказала, как погода в начале весны повлияет на наступательные операции в Украине.