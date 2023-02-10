Селезнев заявил, что повторное большое наступление путинских войск на Востоке Украины фактически уже началось и в ближайшие дни будет усиливаться. В частности, в Луганской области россияне концентрируют элитные десантные подразделения.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Эксперт подчеркнул, что, судя по действиям оккупантов, сейчас для них приоритетная задача – продвинуться в сторону административных границ Донецкой и Луганской областей.

Он отметил, что для кремлевского диктатора Владимира Путина полный захват Донбасса – прежде всего политическая задача, поскольку полномасштабная война длится уже год, а первоначальные цели так называемой «спецоперации» не достигнуты. Президенту-агрессору нужны хоть какие-то достижения, чтобы что-то сказать россиянам.

Поэтому в ближайшие дни стоит ожидать атак российской армии в сторону Лимана и Купянска, сложная ситуация также будет в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Косогоровки, Угледара.

Селезнев добавил, что глава РФ считает, что сможет добиться прорыва за счет большого количества мобилизованных, однако у украинских защитников свой план на этот счет.

Напомним, представитель президента в ВРУ Федор Вениславский рассказал, способна ли Россия повторно осуществить широкомасштабное наступление.