В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил сообщил, что сегодня утром ВС РФ для ракетного обстрела Украины привлекли три корабля в Черном море и стратегические бомбардировщики Ту-95, информирует «НБН».

По словам Игната, сначала россияне запустили иранские дроны-камикадзе, чтобы прощупать слабые места украинской противовоздушной обороны. Также, кроме БПЛА, оккупанты ударили ракетами «Калибр».

После этого начались атаки по всей стране с самолетов стратегической авиации и кораблей, захватчики выпускали крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что украинские силы ПВО сбили 61 из 71 ракеты, а также уничтожили 5 иранских беспилотников Shahed-136/131.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку россиян 10 февраля.