О том, что оккупанты активно принуждают местных жителей менять часовой пояс на «российское время», пишет «НБН», ссылаясь на информацию от «Центра национального сопротивления».

В частности, на левом побережье Херсонской области, пока еще оккупированном армией РФ, россияне проверяют «московское время» на смартфонах и телефонах местного населения.

«Враг и ранее осуществлял обыски и проводил усиленную проверку местных жителей на блокпостах, но проверка часов является абсолютным «ноу-хау» от оккупантов», — удивленно подчеркнули в «Центре национального сопротивления».

Отметим, что если враг все же разглядит установленное время «по Киеву», возможны какие-то «суровые последствия в будущем», если подобный переход на «московское время» так и не будет зафиксирован при последующей проверке устройства, чем заблаговременно угрожают оккупанты.

Ранее наш информационный портал писал, что Путин готовится выступить на масштабном митинге-концерте, посвященном началу войны с Украиной.