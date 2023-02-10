В пятницу, 10 февраля, в своем Telegram-канале чиновник заявил, что армия Путина во время нового наступления на Луганщине планирует идти к Лиману, информирует «НБН».

По словам Гайдая, остается сложной ситуация на Кременском направлении, однако она контролируемая. Оккупанты постоянно атакуют, подключают большое количество тяжелой техники, украинские военные находятся в обороне.

Лучше ситуация обстоит на Сватовском направлении, там защитники имеют успехи.

Ранее глава Луганской ОВА сообщал, что путинские войска пытаются развить успех и продавить украинскую оборону на Кременском направлении.

Напомним, британская разведка рассказала о ситуации в районе Бахмута и Угледара на Донетчине.