В эфире национального телемарафона спикер ОК «Юг» сообщила, что россияне готовятся атаковать нашу страну большим количеством ракет. Перед этим оккупанты запускают иранские дроны-камикадзе, чтобы разведать работу нашей ПВО и ударить по объектам критической инфраструктуры, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, после волны Shahed вполне вероятно, что армия Путина запустит по Украине ракеты. Иранские беспилотники в ночь на 10 февраля были направлены в регионы, которые имеют промышленное значение – Днепропетровская, Запорожская, Винницкая области.

Руководитель пресс-центра добавила, что враг вывел на боевое дежурство в Черное море один подводный и два надводных ракетоносителя, суммарный залп – до двадцати «Калибров». Также о подготовке российских войск к масштабному удару может свидетельствовать активность их стратегической и тактической авиации.

Напомним, Гуменюк оценила угрозу наступления армии России на юге Украины.