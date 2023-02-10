О том, что в полном запретном списке более семисот красочных слов, метко описывающих президента РФ, пишет «НБН», со ссылкой на исчерпывающие и забавные материалы «Медиазоны».

В пояснении к данной подборке уточняется — употребление этих слов гражданами РФ, Роскомнадзор посчитает нарушением только если в совокупности с ними упоминается президент, даже если это просто подпись к фотографии с Путиным.

В первую очередь, следует не упоминать о Путине в контексте педофилии: например, писать, что президент РФ «извращуга» либо «любитель детишек». Не стоит связывать президента РФ и с сексом – но в эту графу необъяснимо попали слова «выборы», «срок» и «митинги».

Впрочем, к самой большой части относятся бранные и нецензурные слова, но с некоторыми поправками: кроме очевидно обсценной лексики вроде «тупорылого», «засруна» или «чмыря», в этом перечне присутствуют слова «КГБ», «царь» и «коррупция».

Отметим, что и российский поисковик «Яндекс» отличился — изымал из показа результатов изображения/видеоролики с участием Путина, если в запросе были слова «главный вор», «моль», «Гитлер», «бункерный дед», «плешивый» или «когда он сдохнет».

Ранее мы писали, что Путин готовится выступить на масштабном митинге-концерте, посвященном началу войны с Украиной.