Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные источника «LIGA.net’.

В источнике говорится о том, что представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявляет, что решать о том, нужны ли переговоры с Россией или нет должен сам президент Зеленский.

Кирби отмечает, что все хотят окончания войны прямо сейчас, но на данный момент это невозможно, ведь российский диктатор продолжает и далее атаковать Украину ракетами.

Также представитель Совета национальной безопасности США отметил, что американская сторона будет продолжать оказывать Украине всю необходимую помощь, в том числе военную.

Напомним, что ранее глава ЧВК «Вагнер», которая воюет на территории Украины Евгений Пригожин написал письмо представителю Совета безопасности США Джону Кирби.