Об этом информирует «НБН», ссылаясь на официальные данные с телеграм-канала Ирины Верещук.

В своём телеграме депутатка рассказала о том, что украинские власти уже начинают готовится к будущей деоккупации Крыма, поэтому очень важно подготовить кадровые резервы на управленческие должности.

Ирина Верещук считает, что на эти должности идеально могут подойти ветераны российско-украинской войны. Так что с кадровыми резервами проблем нет.

Кроме того, депутатка считает, что резервы необходимо подготовить как можно быстрее, ведь люди должны приступить к исполнению своих обязанностей сразу после деоккупации.

Напомним, что ранее депутатка «Слуги Народа» Ирина Верещук рассказала о том, будут ли наказывать украинцев, которые сменили свой паспорт на российский.