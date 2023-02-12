Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на интервью Михаила Фёдорова изданию «Радио Свобода«.

Как стало известно из интервью, перепись населения может быть проведена комбинированным методом. Михаил Фёдоров считает, что во время этого может использоваться мобильное приложение «Дия», которым пользуются миллионы украинцев.

Вице-премьер считает, что для этого пользователям приложения нужно будет пройти повторную авторизацию и указать некоторые данные ещё раз, после чего все остальные документы будут доступны в приложении.

На вопрос журналистов о том, когда может быть проведена перепись населения Михаил Федоров ответил, что на данный момент не может назвать точную дату. Он заявил, что для переписи населения должно пройти некоторое время после окончания войны.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что захватчики проверяют телефоны украинских граждан.