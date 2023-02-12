Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные с официальной телеграм-страницы фонда.

На странице фонда рассказали о том, что на благотворительность было собрано около 6 миллиардов гривен. Известно, что данная сумма была собрана со взносов двух миллионов людей.

Кроме того, в фонде рассказали о том, что благодаря взносам миллионов людей украинские военные получили много помощи, в том числе больше количество техники, аппаратуры и гумантирки.

В фонде также отчиталась о том, что за время войны с целью благотворительности удалось помочь около 510 подразделениям украинской армии.

Ранее сообщалось о том, что литовские друзья Украины помогли собрать несколько миллионов на радары для украинской армии