Британская разведка считает, что путинская армия будет укреплять два направления фронта – Луганское и Запорожское, поскольку оккупанты не могут решить, где будет основной удар украинских сил.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

Россияне дополнительно усилили оборонные укрепления в центральной части Запорожской области на юге страны – возле села Тарасовка, а также создали оборонные укрепления между Васильевкой и Ореховом.

ВС РФ концентрируются на центральном Донбассе, однако занимаются охраной краев своей расширенной линии фронта, о чем свидетельствует установка оборонных укреплений в Луганской и Запорожской областях, а также переброска личного состава.

В разведке Великобритании отмечают, что большой прорыв ВСУ в Запорожской области подорвет жизнеспособность «сухопутного моста» оккупантов, который соединяет Ростовскую область и Крымский полуостров. Успехи украинских сил на Луганщине еще больше подорвут военную цель «освобождения» Донбасса, заявленную Кремлем.

Ранее в британской разведке объяснили, как погодные условия в марте повлияют на ход наступательных операций обеих сторон.