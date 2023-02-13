Резников сообщил, что он в девятый раз возглавит объединенную команду из представителей оборонного ведомства, разведки, Генерального штаба и дипломатов Украины, которая прибудет на встречу в формате «Рамштайн».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.

По словам министра обороны, в ближайшие дни украинская делегация будет интенсивно работать с представителями стран-союзников.

Главные вопросы повестки дня «Рамштайн-9»: защита неба над Украиной, в том числе и с помощью привлечения авиационной платформы, развитие «танковой коалиции», формирование запаса прочности по боеприпасам, практическая реализация «Военного шенгена» и тренинговые программы для защитников.

Руководитель Минобороны добавил, что накануне у него был ряд разговоров с партнерами Киева – их вовлеченность и поддержка вселяют оптимизм.

Напомним, Резников намекнул на возможное предоставление Украине военных кораблей.