Резников сообщил, что он в девятый раз возглавит объединенную команду из представителей оборонного ведомства, разведки, Генерального штаба и дипломатов Украины, которая прибудет на встречу в формате «Рамштайн».
Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.
По словам министра обороны, в ближайшие дни украинская делегация будет интенсивно работать с представителями стран-союзников.
Главные вопросы повестки дня «Рамштайн-9»: защита неба над Украиной, в том числе и с помощью привлечения авиационной платформы, развитие «танковой коалиции», формирование запаса прочности по боеприпасам, практическая реализация «Военного шенгена» и тренинговые программы для защитников.
Руководитель Минобороны добавил, что накануне у него был ряд разговоров с партнерами Киева – их вовлеченность и поддержка вселяют оптимизм.
Напомним, Резников намекнул на возможное предоставление Украине военных кораблей.
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