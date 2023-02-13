Гайдай рассказал, что по состоянию на понедельник, 13 февраля, в Луганской области горячими зонами являются районы возле Кременной и Белогоровки.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал областной военной администрации.

По словам руководителя ОВА, сегодня около 04:00 утра путинские войска атаковали Белогоровку, оккупанты наступали на населенный пункт со всех сторон. Однако украинские защитники отбили все попытки захватчиков.

Чиновник добавил, что также в регионе существенно увеличилось количество обстрелов и авиаударов со стороны армии страны-агрессора.

Ранее Гайдай, комментируя масштабное наступление путинских оккупационных сил в области, рассказал к какому городу намерены идти захватчики.