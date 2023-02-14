Донецкое направление остается одним из самых горячих на фронте, оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут и его окрестности. По словам военного, продолжаются бои на флангах, ситуация остается контролируемой.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Кожемяко сообщил, что на Бахмутском направлении сосредоточено большое количество украинских сил, защитники сражаются за каждый клочок земли, оккупанты несут большие потери.

ВС РФ пытаются создать ситуацию полуокружения вокруг города, наступают с разных флангов, тяжелые бои продолжаются возле Соледара, Красной Горы, Подгородного. В пригородах Бахмута идут уличные бои, захватчики обстреливают трассу, которая ведет к населенному пункту.

Ранее о ситуации вокруг Бахмута и Соледара рассказала британская разведка.