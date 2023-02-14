На девятой встрече в формате «Рамштайн» глава Пентагона рассказал, что представители государств со всего мира на заседании продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения касательно поддержки украинской армии.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам министра обороны США, Контактная группа четко заявляет, что партнеры Киева продолжат поддерживать украинцев в их борьбе с российскими захватчиками.

Чиновник заверил, что страны-союзники помогут ВСУ перейти в контрнаступление весной и сделают все необходимое, чтобы украинские защитники получили всю обещанную помощь.

Напомним, американское издание The New York Times рассказало, с какого украинского города может начаться контрнаступление ВСУ.