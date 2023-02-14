Британская разведка сообщает, что армия Российской Федерации не собрала достаточно сил для прорыва ни на одном из направлений. Оккупанты продолжают атаковать ВСУ на Бахмутском направлении и в районе Кременной.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

По данным ведомства, за последние три дня наемники ЧВК «Вагнер» добились определенных успехов в районе села Красная гора под Бахмутом, однако на этом направлении продолжается организованная оборона украинских защитников.

Также путинские войска пытаются наступать на участке Кременная-Сватово на Луганщине. Там происходят локальные бои, масштабы которым незначительны для достижения существенного прорыва.

В разведке Великобритании предполагают, что ВС РФ намерены вернуть вспять некоторые успехи ВСУ, достигнутых в сентябре-ноябре прошлого года. В сообщении отмечается, что, вероятно, ближайшая цель захватчиков – продвинуться на запад к реке Жеребец.

Оккупанты получают приказы о наступлении на большинстве направлений, однако они не смогли сконцентрировать достаточно сил для наступления ни на одном из них.

Ранее британская разведка рассказала, что россияне не могут решить, где будет основной удар украинской армии.