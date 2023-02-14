О том, сколько оккупантов погибло в результате акта возмездия, а кто отделался только ранениями, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную на странице «Центра национального сопротивления».

Как пишут в Центре национального сопротивления, партизаны не прекращают бороться с российскими войсками на временно оккупированных территориях Украины. На этот раз, в районе Новой Каховки, партизанским движением «Атеш» был подорван автомобиль, в котором находились военнослужащие РФ, а также представители спецслужб. В итоге два оккупанта стали «грузом 200», а еще двое – «грузом 300», поскольку находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, украинскими партизанами была сожжена система автоматизации управления железной дорогой поблизости от оккупированного Счастья(Луганская область). Теперь оккупанты не смогут подвозить тяжелую технику и боеприпасы.

Ранее мы писали, что командир ВСУ рассказал подробности о ситуации на самом горячем участке фронта.