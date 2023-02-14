Украинское интернет-издание «Детектор медиа» сообщило, что в прокремлевских Telegram-каналах начала распространяться дезинформация о воздушных тревогах – их якобы не будут включать, чтобы население не паниковало, информирует «НБН».

В таких сообщениях утверждается, что воздушную тревогу перестали включать согласно распоряжению Офиса президента Украины, так как сигналы об опасности травмируют граждан, которым хотят обеспечить покой.

Кроме того, в фейковых новостях акцентируют внимание на том, что якобы глава государства Владимир Зеленский самостоятельно решает включать ли сигналы о тревоге, что является проявлением произвола и «ручного руководства».

Соответствующая информация не имеет подтверждения, поскольку воздушную тревогу включают при каждой новой угрозе для воздушного пространства страны.

Напомним, что россияне 10 февраля осуществили масштабную ракетную атаку на Украину.