В интервью агентству «Укринформ» министр обороны Украины объяснил, что западная военная техника не может просто так зайти в нашу страну, возможности ее поставок привязаны к срокам обучения солдат, информирует «НБН».

По словам Резникова, к работе с военной техникой готовят не просто экипаж сам по себе, но во взаимодействии в составе целого подразделения. Украинские защитники должны научиться выполнять задачу, которую планирует Генеральный штаб ВСУ, прежде всего направленную на деоккупацию территорий.

Глава оборонного ведомства отметил, что приобретение таких навыков требует времени и украинские военнослужащие будут готовы идти в наступление на западной технике через несколько месяцев.

Напомним, Резников рассказал, когда Украина получит радар, способный отслеживать баллистические ракеты.