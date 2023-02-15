О том, чем вызвано такое негативное решение, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение, размещенное в Instagram-аккаунте группы.

Исходя из текста от организаторов и самой группы, было оказано «беспрецедентное политическое давление» на администрацию концертных площадок. Все это имеет отношение к гражданской позиции группы «Ляпис Трубецкой», и сейчас провести концерты указанного коллектива, увы, невозможно. Фактически на всех площадках отказались проводить концерты, вопреки тому, что как организаторы, так и артисты до финального момента пытались договориться, стремясь сохранить возможность выступлений.

Отметим, что буквально за часы до одного из запланированных выступлений, около клуба собиралась организованная толпа, которая выкрикивала лозунг «Сербы и русские — братья навеки», о чем написало местный портал «CDM».

Позднее на этот инцидент отреагировали в украинском посольство в Черногории, поскольку «Ляпис Трубецкой» является группой с антивоенной позицией, их концерт имеет название «Воїни світла», а огромная часть поклонников группы и посетителей концерта — граждане Украины:

Ранее мы писали, что организатора пророссийских акций протеста выслали из Эстонии.