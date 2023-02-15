О том, что с помощью средств ППО, в итоге, было уничтожено большинство вражеских разведывательных «аэростатов», пишет «НБН», ссылаясь на сведения, которые в своем Telegram-канале опубликовала Киевская городская военная администрация(КГВА).

В соответствии с предварительной информацией, которая позднее прошла стадию уточнения, стало понятно — эти небольшие объекты являлись воздушными шары, произвольно перемещающимися в пространстве под действием порывов ветра. По всем этим воздушным целям отработали средства ПВО, и основная часть зондов была сбита.

В КГВА подчеркнули, что, согласно ранним данным, данные объекты, вероятно, несли на себе угловые отражатели и определенную разведывательную аппаратуру. Цель запуска указанных шаров — выявление и истощение нашей ПВО, а финальное определение типов и характеристик данных летательных аппаратов, включая и их оборудования, сделают по итогам детального изучения и анализа компонентов «приземленных» целей.

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