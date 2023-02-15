В интервью изданию «РБК-Украина» Череватый сообщил, что захватчики пытаются контратаковать в направлении Купянска, однако украинские защитники контролируют ситуацию и останавливают врага, информирует «НБН».

По словам спикера Восточной группировки, наши военные постоянно отслеживают действия оккупантов, и Харьковская область готова отразить возможную атаку россиян.

«Теоретически они могут нанести такой удар на любом направлении. Важнее то, что они постоянно у нас в поле зрения. У нас очень мощная разведка. Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага», — заверил военный.

Он напомнил, что путинская армия не смогла осуществить блицкриг на Харьковском направлении в феврале прошлого года. ВС РФ удалось продвинуться в регионе, но и тогда они встретили большое сопротивление украинцев, которые быстро присоединялись к территориальной обороне.

Говоря о нынешней ситуации, Череватый отметил, что за врагом ведется постоянное наблюдение, все наши военные находятся в боевой готовности, поэтому вряд ли захватчикам удастся совершить какие-то неожиданные, стремительные действия.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов высказался о наступлении путинских войск на Сумы, Харьков, Чернигов и Киев.