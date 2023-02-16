О том, как выросло количество украинцев в Германии за время противостояния нашей страны действиям РФ, пишет «НБН», опираясь на данные статистики, опубликованные местным изданием «Tagesschau».

В частности, за 2022-й год, в Германии зафиксировали въезд приблизительно 1,1 миллиона иммигрантов из нашей страны, информирует Федеральное статистическое управление в Висбадене, основываясь на предварительном специальном оценивании.

За минувшие месяцы прошлого года, в ФРГ не только приехали люди из регионов, где ведутся боевые действия, но также и выехало обратно определенное число украинцев. В соответствии со статистикой за 2022-й год, зафиксирована «чистая иммиграция» из нашей страны числом в 962 000 человек.

Таким образом, «чистая иммиграция» из Украины в Германию, за прошлый год стала выше в 7 раз, чем аналогичный приток беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака совокупно за период с 2014-го по 2016-й года.

Отметим, что в Берлине ожидается проведение специальной встречи, созванной Министерством внутренних, с целью обсуждения с органами местного самоуправления ситуации, касающейся размещения беженцев в регионах Германии.

Тем временем, в «Немецкой ассоциации городов» сообщали, что планируют анонсировать на этом съезде введение других правил распределения людей по населенным пунктам, из-за новой волны беженцев, и будут настаивать на содействии Турции и Сирии(приток вызван недавним катастрофическим землетрясением в этих странах).

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