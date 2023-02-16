Властные органы из разных российских регионов по состоянию на понедельник, 13 февраля, сообщили, что в Украине на войне погибли не менее 14 070 захватчиков, информирует «НБН».
В «Информационном Сопротивлении» отмечают, что официально признанные потери путинских оккупационных сил отличаются от реальных в 10 раз в сторону уменьшения.
Лидерами по количеству ликвидированных с 24 февраля 2022 года в Украине оккупантах стали:
Республика Дагестан – 434;
Челябинская область – 439;
Республика Башкортостан – 465;
Свердловская область – 529;
Краснодарский край – 812.
Меньше всего погибших захватчиков, по данным РФ, на временно оккупированных территориях Украины – в Севастополе (32) и в Крыму (24).
Напомним, аналитики подсчитали, сколько танков ВС РФ потеряли с начала полномасштабной войны в Украине.