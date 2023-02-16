Социологическая группа «Рейтинг» 23-26 декабря 2022 года провела опрос 2000 человек по всей Украине, чтобы узнать, как полномасштабная война повлияла на занятость граждан, информирует «НБН».

Результаты исследования показали, что в конце прошлого года среди тех респондентов, которые имели работу до войны, 40% работали в обычном режиме, 17% опрошенных работали частично или удаленно. В то же время 8% украинцев смогли найти новую работу, а 33% — не работали.

Кроме того, с начала войны у 30% граждан уровень доходов значительно уменьшился, у 17% — уменьшился незначительно, практически всех доходов лишились 10% респондентов. 36% опрошенных сообщили, что уровень их доходов почти не изменился, а у 6% украинцев увеличился, несмотря на события в стране.

Ранее аналитики Института социологии НАН Украины рассказали, сколько граждан нашей страны готовы терпеть трудности, связанные с полномасштабной войной.