О том, что все последующие удары РФ по электростанциям и сопутствующей инфраструктуре, возможно, не станут настолько разрушительны как ранее, благодаря наращиванию ПВО нашей страны, а также ослаблению возможностей ВС РФ, пишет «НБН», ссылаясь на интервью главы правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, которое он дал изданию «Bloomberg».

По словам Кудрицкого, сейчас в Украине достигли так называемого «плато» — момента, когда дальнейшее ухудшение ситуации уже не может произойти. «Укрэнерго» восстанавливает поврежденную инфраструктуру с той же скоростью, с которой наносятся удары, а иногда даже и намного быстрее: на замену поврежденных трансформаторов уходит в 4 раза меньше времени, чем осенью 2022-го года.

Кроме того, и ВС РФ существенно утратили потенциал, позволяющий наносить большой урон критической инфраструктуре нашей страны. Однако так как военная агрессия РФ с сопутствующими обстрелами объектов энергетики так и продолжается, украинцам рекомендуют «не расслабляться», поскольку «весна и лето будут непростыми».

Впрочем, к следующему зимнему сезону, в Украине намерены собрать необходимый запас трансформаторов, и это будет как ввезенное из других стран оборудование, так и от собственных производителей.

Ранее мы писали, что в МИД России угрожают Украине новыми ударами по «гражданской инфраструктуре» в космосе.