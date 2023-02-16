О том, что члены партии «Единая Россия» в Новосибирской области отчитались о передаче гуманитарной помощи с намеком, предназначенном для россиян, пока еще воюющих в Украине, пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-канал местного издания «7×7 – Горизонтальная Россия».

Как заявила секретарь местной ячейки партии Жанна Яковлева, воякам передали продукты питания, теплые вещи, и разборные печки-буржуйки, которые «особо ценны сейчас». Однако недоумение вызвали кувалды, так как представители «Единой России» внятно не пояснили, зачем они могут понадобиться.

Вероятно, это явная отсылка к тому, как осенью 2022-го года в Telegram-каналах ЧВК «Вагнер», было распространено видео, на котором именно кувалдой казнили Евгения Нужина, экс-заключенного, завербованного в эту частную военную компанию.

После этого случая, кувалда практически признана одним из символов ЧВК «Вагнер». При этом, наемники не гнушаются использовать данный инструмент как для пыток, так и внесудебных казней. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вскоре после публикации видео с казнью Нужина, даже отправил подобную кувалду(со следами крови) в Европарламент.

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