Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона сообщила, что россияне начали перемещать свои базы для тренировки операторов иранских БПЛА в более безопасные места, информирует «НБН».

По словам спикера ОК «Юг», оккупанты опасаются, что эти базы будут уничтожены, ведь украинские войска вскоре получат дальнобойное оружие. Также россияне могли принять такое решение в связи с погодными условиями: мощные ветры и штормовая погода разрушают их планы по применению беспилотников.

Руководитель пресс-центра отметила, что марштруты пролета дронов-камикадзе возможно изменятся и теперь БПЛА будут двигаться с востока. Россиян не устраивает эффективная работа украинской противовоздушной обороны и они будут менять тактику.

Ранее стало известно о секретной поставке боевых дальних беспилотников из Ирана в РФ.