О том, что как отсутствие авиации отразится на наших танках и бронетехнике, вследствие действий российских оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на оценку военного эксперта, летчика-инструктора и экс-полковника Романа Свитана, прозвучавшую в эфире «24 канала».

По словам Свитана, нашим защитникам в период наступления просто необходимо прикрытие с воздуха, поскольку без поддержки самолетов, враг будет наносить массированные удары по украинской бронетехнике.

В частности, отсутствие современных самолетов во время контрнаступления ВС Украины, попросту сделает танки и бронетехнику несложной мишенью для вражеской авиации, что снизит скорость продвижения или увеличит число уничтоженной техники украинских бойцов.

Без прикрытия с воздуха, ВСУ будут вынуждены передвигаться «маленькими шагами и выталкивать врага, подтягивая систему ПВО, чтобы прикрываться от российских истребителей».

Вызвано это тем, что у РФ осталось не менее 1,5 тысячи самолетов, полностью подготовленных к боевым действиям. Также, есть как минимум 150-200 летчиков, готовых к выполнению задач. Даже если это «желторотики», они все же смогут выполнять некоторые наступательные задачи с воздуха.

Ранее мы писали, что британская разведка озвучила потери российской армии и «вагнеровцев» за год войны в Украине.