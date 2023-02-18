Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на немецкое издание «Der Spiegel«.

Как говорится в источнике, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина может в будущем получить истребители Typhoon, но это случится только после окончания войны.

Глава ведомства объяснил, что все прекрасно понимают то, что Киеву крайне необходимы истребители, но на данный момент Великобритания не может их предоставить. Все из-за того, что в Украине нет подготовленных пилотов, которые способны управлять британскими истребителями, также в стране отсутствуют и механики, которые могут обслуживать истребители.

Помимо этого, британский министр отметил, что ни одна страна НАТО не готова посылать в Украину своих пилотов.

Напомним, что ранее журналисты смогли узнать о подробностях возможной передачи для Украины истребителей F-16.