Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные официальной страницы Генштаба в Facebook.

Сообщается, что основные усилия враг сосредоточил на Бахмутском, Авдеевском, Купянском, Шахтёрском, а также Лиманском направлении. Помимо этого в Генеральном штабе также сообщили о том, что враг совершил 10 ракетных обстрел, 29 авиационных, а также 69 раз обстрелял территорию Украины с помощью реактивных систем залпового огня.

За прошлые сутки силам обороны страны удалось отбить несколько наступлений в районе населённых пунктов: Новомихайловка, Кременная, Вугледар, Весёлое, Роздоловка, Фёдоровка, Угледар и ещё в ряде других городов и востоке страны.

Также известно, что украинская авиация совершила 5 ударов по скоплению сил врага, а подразделения артиллерии трижды нанесли удары по вражеских комплексах С-300.

Ранее сообщалось о том, что российские войска пытаются восполнить свои потери, в Генштабе сообщили кого именно набирают в ВС РФ.