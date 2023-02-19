Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на интервью одного из членов украинской делегации Евгении Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона.

Как сообщила Евгения Кравчук, украинский парламент несколько раз призывал Парламентскую ассамблею ОБСЕ исключить российских и белорусских представителей, но в ответ не было никакой реакции.

Поэтому, было принято решение бойкотировать заседание зимней сессии ОБСЕ. Но всё же, Кравчук сообщила, что украинская сторона будет присутствовать в Вене для того, чтобы провести переговоры и найти нужные механизмы касательно решений Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она также отметила, что ни в коем случае нельзя разрешать одной стране блокировать решение всех остальных участников.

Также с претензиями в сторону австрийских властей выступила и польская сторона. Там считают, что Австрия не должна была выдавать визы российским представителям.

Напомним, что ранее Россия совершила очередной ракетный обстрел по территории Украины.